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В Грузию завезли тысячи цветов с опасными насекомыми

© REUTERS / Tom Brenner
Происшествия
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Разнообразные цветы, завезенные из Кении в Грузию, были загрязнены опасными насекомыми

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. В Грузии уничтожили 5,7 тысячи импортированных цветов, которые были загрязнены опасными насекомыми, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина страны.

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photo: Levan Mindiashvili / FB
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Товар был доставлен из Кении воздушным путем. Во время фитосанитарной проверки специалисты обнаружили в цветах западный цветочный трипс или калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). Это один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. 

Согласно постановлению правительства Грузии, данный товар подлежит уничтожению.

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