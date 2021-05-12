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Машина патрульной полиции в столице Грузии

Авария во время "комендантского часа" в Грузии: водитель погиб на месте

photo: Kakha Kaladze / FB
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1441)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210512/251709879/Avariya-vo-vremya-komendantskogo-chasa-v-Gruzii-voditel-pogib-na-meste.html

Столкновение автомобиля с деревом было настолько сильным, что водитель автомобиля скончался на месте

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в селе Икалто Телавского района (регион Кахети) на востоке страны, сообщает Первый канал.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пугающая статистика: в Грузии за три месяца 2021 года ДТП унесли жизни 94 человек

ДТП произошло накануне поздно ночью во время действия "комендантского часа". По предварительным данным, водитель машины, который ехал с высокой скоростью, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.

В авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 31 марта погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек.

По данным МВД, всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий. При этом 43% всех аварий приходится на Тбилиси.

В 539 авариях в столице Грузии погибли 13 человек и пострадали 645.

Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

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Темы:
Преступность в Грузии (1441)

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