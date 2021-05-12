23:06 12 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Пожар на складе пластиковых изделий на улице Хмельницкого в Самгорском районе 12 мая 2021 года

Крупный пожар в Тбилиси: горит цех по производству пластиковых изделий

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
156011
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0c/251712993.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210512/251712270/Krupnyy-pozhar-v-Tbilisi-gorit-tsekh-po-proizvodstvu-plastmassy.html

На месте работают несколько бригад пожарных, которые пытаются локализовать огонь. Детали происшествия уточняются

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Крупный пожар возник в Самгорском районе Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, горит цех по производству пластмассы, который находится на территории, прилегающей к бывшему 31-му заводу.

Причины возгорания пока не известны.

На месте работают шесть бригад пожарных, которые пытаются локализовать огонь. Детали происшествия уточняются.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
Новый пожар в Тбилиси: сгорел склад c пластиком в районе Самгори - видео
Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться