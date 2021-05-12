Крупный пожар в Тбилиси: горит цех по производству пластиковых изделий

На месте работают несколько бригад пожарных, которые пытаются локализовать огонь. Детали происшествия уточняются

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Крупный пожар возник в Самгорском районе Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, горит цех по производству пластмассы, который находится на территории, прилегающей к бывшему 31-му заводу.

Причины возгорания пока не известны.

На месте работают шесть бригад пожарных, которые пытаются локализовать огонь. Детали происшествия уточняются.