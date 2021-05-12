Пожар на складе пластиковых изделий в Тбилиси потушен

К этому времени пожар уже потушен и ведется поэтапная ликвидация нескольких дымящихся очагов

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Пожар на улице Богдана Хмельницкого в Самгорском районе Тбилиси удалось ликвидировать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, горел склад пластиковой продукции. Изначально сообщалось, что горел цех по производству пластмассовых изделий.

"В Центр управления чрезвычайными ситуациями "112" Министерства внутренних дел поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого в Тбилиси произошел пожар и требуется помощь пожарных бригад. В кратчайшие сроки на месте объявились пожарно-спасательные бригады", - говорится в заявлении.

По данным Службы, существовала угроза распространения огня на близлежащие здания.

На место тушения пожара вначале направили шесть пожарных машин, а затем еще семь дополнительных экипажей.

"К этому времени пожар уже потушен и ведется поэтапная ликвидация нескольких дымящихся очагов", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.