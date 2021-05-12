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Пожар на складе пластиковых изделий на улице Хмельницкого в Самгорском районе 12 мая 2021 года

Пожар на складе пластиковых изделий в Тбилиси потушен

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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К этому времени пожар уже потушен и ведется поэтапная ликвидация нескольких дымящихся очагов

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Пожар на улице Богдана Хмельницкого в Самгорском районе Тбилиси удалось ликвидировать, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, горел склад пластиковой продукции. Изначально сообщалось, что горел цех по производству пластмассовых изделий.

Пожар в Тбилиси: огонь на торговом складе тушили 12 пожарных бригад - видео
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пожар в Тбилиси: огонь на торговом складе тушили 12 пожарных бригад - видео

"В Центр управления чрезвычайными ситуациями "112" Министерства внутренних дел поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого в Тбилиси произошел пожар и требуется помощь пожарных бригад. В кратчайшие сроки на месте объявились пожарно-спасательные бригады", - говорится в заявлении.

По данным Службы, существовала угроза распространения огня на близлежащие здания.

На место тушения пожара вначале направили шесть пожарных машин, а затем еще семь дополнительных экипажей.

"К этому времени пожар уже потушен и ведется поэтапная ликвидация нескольких дымящихся очагов", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

Теги:
Тбилиси, Пожар

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