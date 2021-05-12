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Бригада Скорой медицинской помощи

Медсестра из Поти скончалась после повторного инфицирования коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210512/251713597/Medsestra-v-Poti-skonchalas-posle-povtornogo-infitsirovaniya-koronavirusom.html

Медсестра последние десять дней находилась в Первой университетской клинике Тбилиси, где проходила лечение

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Медсестра, работающая в Потийском центре координации по чрезвычайным ситуациям и экстренной помощи, умерла от коронавируса.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице. Паата Имнадзе
© Sputnik / STRINGER
В Грузии уже три случая реинфицирования COVID-19

По данным центра, 48-летняя медсестра была заражена коронавирусом дважды за восемь месяцев. Во время последней инфекции ее состояние внезапно ухудшилось и она не смогла выжить.

Медсестра последние десять дней находилась в Первой университетской клинике Тбилиси, где проходила лечение.

Всего в Грузии зафиксировано четыре случая повторного инфицирования коронавирусом, из них один пациент повторно заразился спустя 2,5 месяца после выздоровления, об этом ранее говорил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

В регионе Самегрело-Земо Сванети выявлено 149 новых случаев коронавируса. Выздоровели 117 человек, еще 273 инфицированных проходят лечение. На карантине находятся восемь человек.

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