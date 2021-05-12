Кровавое ДТП в Аджарии: автомобиль с семью пассажирами упал в ущелье

Происшествия
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Состояние одного из пострадавших критическое, на месте работают сотрудники полиции и спасатели
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП на юго-западе Грузии в селе Кеда (регион Аджария), сообщает Аджарское телевидение.
Авария произошла на центральной магистрали недалеко от села Цониари. Автомобиль упал в ущелье реки Аджарисцкали.
Состояние одного из пострадавших критическое.
По словам очевидцев, в машине находилось семь пассажиров.
На месте работают сотрудники полиции и спасатели.