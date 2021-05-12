02:49 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Высокогорная Аджария, архивное фото

Кровавое ДТП в Аджарии: автомобиль с семью пассажирами упал в ущелье

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
Получить короткую ссылку
149 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/05/249366147.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210512/251713773/Krovavoe-DTP-v-Adzharii-avtomobil-s-semyu-passazhirami-upal-v-uschele.html

Состояние одного из пострадавших критическое, на месте работают сотрудники полиции и спасатели

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП на юго-западе Грузии в селе Кеда (регион Аджария), сообщает Аджарское телевидение.

Авария произошла на центральной магистрали недалеко от села Цониари. Автомобиль упал в ущелье реки Аджарисцкали.

Состояние одного из пострадавших критическое.

По словам очевидцев, в машине находилось семь пассажиров.

На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
Новый пожар в Тбилиси: сгорел склад c пластиком в районе Самгори - видео
Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться