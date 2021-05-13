Избивал и запирал дома: жителя Грузии задержали за семейное насилие

В случае, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение мужчину, обвиняемого в пытках, угрозах и преследовании члена семьи, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

Следствие установило, что мужчина систематически унижал члена семьи и из-за ревности угрожал ее изуродовать и убить. А 19 марта этого года он запер ее в квартире, избивал и психологически терроризировал.

По данным следствия, женщина находилась в постоянном стрессе, сменила свое место жительства, номер телефона и даже профиль в соцсетях.

Теперь мужчине грозит от 7 до 10 лет за пытки, угрозы и семейное насилие.

Семейное насилие – одно из самых распространенных в Грузии преступлений после воровства. Ежегодно к уголовной ответственности по этой статье привлекают около пяти тысяч человек.

С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов.

В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.

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