Трагедия в Батуми – убийство и самоубийство

На улице Кобаладзе в Батуми сегодня утром обнаружили два трупа – женщины с ножевым ранением в одной из квартир многоэтажки, и мужчины на асфальте перед домом. Оба иностранцы

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тела двух человек – мужчины и женщины найдены в Батуми (Аджария), сообщает Первый канал.

Тела обнаружены сегодня утром на улице Кобаладзе.

По распространившейся информации, мужчина является гражданином Турции. Предположительно он сначала убил женщину – гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 19 этажа. Тело женщины с ножевым ранением было найдено в одной из квартир.

На месте находятся правоохранители, идут следственные мероприятия.

МВД Грузии пока не распространило официальной информации о случившемся.

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