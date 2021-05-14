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Машина патрульной полиции в городе Батуми

Трагедия в Батуми – убийство и самоубийство

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1443)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210514/251725425/Tragediya-v-Batumi---ubiystvo-i-samoubiystvo.html

На улице Кобаладзе в Батуми сегодня утром обнаружили два трупа – женщины с ножевым ранением в одной из квартир многоэтажки, и мужчины на асфальте перед домом. Оба иностранцы

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тела двух человек – мужчины и женщины найдены в Батуми (Аджария), сообщает Первый канал.

Тела обнаружены сегодня утром на улице Кобаладзе.

По распространившейся информации, мужчина является гражданином Турции.  Предположительно он сначала убил женщину – гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 19 этажа. Тело женщины с ножевым ранением было найдено в одной из квартир.

На месте находятся правоохранители, идут следственные мероприятия.

МВД Грузии пока не распространило официальной информации о случившемся.

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Темы:
Преступность в Грузии (1443)
Теги:
Батуми, Убийство, Грузия

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