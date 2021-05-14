Трагедия в Батуми – убийство и самоубийство

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тела двух человек – мужчины и женщины найдены в Батуми (Аджария), сообщает Первый канал.
Тела обнаружены сегодня утром на улице Кобаладзе.
По распространившейся информации, мужчина является гражданином Турции. Предположительно он сначала убил женщину – гражданку Узбекистана, а затем покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 19 этажа. Тело женщины с ножевым ранением было найдено в одной из квартир.
На месте находятся правоохранители, идут следственные мероприятия.
МВД Грузии пока не распространило официальной информации о случившемся.
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