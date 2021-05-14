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Арестованный в наручниках

В Тбилиси изъята крупная партия героина – задержан один человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1443)
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Sputnik Грузия
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Обвиняемый в наркопреступлении ранее судим, ему грозит новый тюремный срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере в Тбилиси задержан ранее судимый 27-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, задержанный незаконно хранил наркотическое вещество героин в особо крупном размере. Полиция изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.

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Темы:
Преступность в Грузии (1443)
Теги:
МВД Грузии, Наркотики, Грузия

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