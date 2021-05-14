За мошенничество трое граждан Нигерии надолго поселятся в грузинской тюрьме

Один из предприимчивых нигерийцев осужден на десять лет лишения свободы, а двое других – на девять с половиной. Срок им придется отсидеть в одной из тюрем Грузии

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Трое граждан Нигерии, временно проживая в Грузии, признаны виновными в нанесении серьезного материального ущерба гражданину США мошенническим путем.

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Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии, Тбилисский городской суд полностью разделил доказательства, представленные обвинением, и признал виновными трех граждан Нигерии в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества и последующем их отмывании.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что задержанные действовали по хорошо продуманному плану. Они зарегистрировали в соцсети вымышленное лицо, якобы немца, проживающего в Грузии, Фрэнка Лукаса Баллака, и от его имени связались с гражданином США.

Завоевав доверие, обвиняемые от имени вымышленного грузинского врача связались с потерпевшим и сообщили ему, что Фрэнк Лукас Баллак попал в аварию и срочно необходимо отправить деньги в Грузию для оплаты его лечения.

Гражданин США поэтапно перечислил на счет мошенников 233 250 долларов. Чтобы легализовать эту сумму, злоумышленники частями перечислили деньги посредством быстрых денежных переводов в Нигерию и Турцию. Таким путем они легализовали 124 008 долларов.

Один из задержанных потратил 10 200 долларов через связанное с ним лицо для покрытия договорных обязательств перед владельцем квартиры в Тбилиси, переданной в личное пользование. По решению суда, обвиняемого лишили квартиры в пользу государства.

За "мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", и "отмывание денег, совершенное группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", один из обвиняемых приговорен к 10 годам тюрьмы, а двое – к девяти с половиной годам лишения свободы.

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