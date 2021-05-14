Шокирующее дело: мужчина изнасиловал парня в центре Тбилиси

По данным следствия, летом прошлого года подсудимый изнасиловал парня, когда тот находился в беспомощном состоянии

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил молодого мужчину к семи годам тюрьмы за изнасилование, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следствие установило, что 12 августа 2020 года в лесу у здания цирка в центре Тбилиси подсудимый изнасиловал парня, когда тот находился в беспомощном состоянии.

Других подробностей, исходя из специфики дела, Генпрокуратура Грузии не разглашает.

Мужчину полиция задержала в тот же день и свой приговор мужчина ждал в тюрьме.

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