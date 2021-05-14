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Здание прокуратуры Грузии

Трагическая гибель гражданки Казахстана в Тбилиси: еще один обвиняемый

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1446)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210514/251731155/Tragicheskaya-gibel-grazhdanki-Kazakhstana-v-Tbilisi-esche-odin-obvinyaemyy.html

По версии местных СМИ, подозреваемый является родственником погибшей и покинул страну после гибели девушки

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения еще одному человеку по делу о гибели гражданки Казахстана Асель А. – ее соотечественнику гражданину Казахстана Мураду М.

Гражданку Казахстана обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Женщина закрывает лицо рукой
photo: Pixabay / ninocare
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Теперь следствие выяснило, что еще 28-29 апреля 2021 года Асель А. подверглась насилию со стороны Мурата М. По данным следствия, он избивал девушку и дважды ее изнасиловал.

Теперь гражданину Казахстана грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

Хоть прокуратура Грузии не разглашает подробностей, грузинские СМИ выяснили, что гражданин Казахстана является родственником Асель и директором автофирмы, в которой она работала. Он покинул Грузию вскоре после гибели девушки.

Следствие по делу продолжается.

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Темы:
Преступность в Грузии (1446)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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