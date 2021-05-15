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Скорая помощь 112 и патрульная полиция на месте происшествия

ДТП на западе Грузии: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Помимо него, в результате ДТП пострадали также несколько человек, которых доставили в местную клинику

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Один человек погиб во время столкновения легкового автомобиля с автобусом у села Чаилури района Сагареджо, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, в результате ДТП пострадали также несколько человек, которые получили множественные повреждения. Всех их доставили в местную клинику.

По делу ведется следствие, которое установит виновного и причину аварии.

Всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий, в которых погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек.

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