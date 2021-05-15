ДТП на западе Грузии: погиб один человек

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Один человек погиб во время столкновения легкового автомобиля с автобусом у села Чаилури района Сагареджо, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, в результате ДТП пострадали также несколько человек, которые получили множественные повреждения. Всех их доставили в местную клинику.
По делу ведется следствие, которое установит виновного и причину аварии.
Всего за первый квартал 2021 года в Грузии произошло 1 247 аварий, в которых погибли 94 и пострадали 1,6 тысячи человек.
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