Гибель гражданки Казахстана в Грузии: суд отправил ее соотечественника в заключение

После гибели девушки, мужчина, который является ее родственником и также был ее начальником, покинул страну

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд заочно избрал заключение в качестве меры пресечения гражданину Казахстана Мураду М., обвиняемого в изнасиловании своей соотечественницы Айсель А., сообщает Первый канал.

Гражданку Казахстана Айсель А. обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Спустя две недели после ареста Тордуа, прокуратура заочно предъявила обвинение Мураду М. Его обвиняют в двух эпизодах изнасилования и избиении девушки.

Согласно Уголовно-процессуальному праву Грузии, после решения суда власти Грузии могут потребовать его экстрадицию.

Сам Мурад М., который является родственником девушки и был ее начальником, покинул страну вскоре после ее гибели.

В Грузии ему грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.