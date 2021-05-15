В Тбилиси напали на представителей ЛГБТ-сообщества

В парке 9 Апреля, где как утверждается, произошел конфликт, собрались противники ЛГБТ, заявляя, что их никто не трогал

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Противники ЛГБТ разрушили инсталляцию, посвященную Международному дню борьбы с гомофобией, и напали на участников акции в парке 9 Апреля в Тбилиси.

Представители ЛГБТ Грузии в связи с Международным днем борьбы с гомофобией с 15 мая проводят различные мероприятия, чтобы обратить внимание общества на свои права.

В парке 9 Апреля они установили красочную инсталляцию, однако простояла она недолго – выступающий против проявлений ЛГБТ в Грузии активист Гурам Паландишвили сломал ее.

"Пришел Гурам Палавандишвили, когда я был рядом с инсталляцией. Он оттолкнул меня и фактически разломал инсталляцию об меня", – сказал один из защитников прав ЛГБТ Серго Имнашвили.

МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "преследование", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы до двух лет за преследование человека в связи с осуществлением им свободы слова, выражения мнений, совести, вероисповедания, убеждений или мысли либо в связи с его политической, общественной, профессиональной, религиозной или научной деятельностью.

А пока в парке 9 Апреля уже собрались противники ЛГБТ. Они заявляют, что Палавандишвили не трогал участников акции.

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