Гибель гражданки Казахстана в Грузии: в Нур-Султане арестован ее родственник

Задержанного арестовали в собственной квартире в Нур-Султане на основании показаний родственников погибшей девушки

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Гражданина Казахстана, которому в Грузии заочно предъявлено обвинение в изнасиловании, арестовали в Нур-Султане по обвинению в торговле людьми, передает Sputnik Казахстан.

Речь идет о фигуранте дела о гибели в Тбилиси гражданки Казахстана Асель Айтпаевой М.М. (Мураде Меирбекове). Тело девушки обнаружили под окнами дома в Тбилиси, где она снимала квартиру.. Уже на следующий день, 6 мая, полиция задержала 57-летнего уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки. Ему грозит от 8-10 лет тюрьмы.

37-летний Мейрбеков – дальний родственник семьи Айтпаевых. По его приглашению в начале апреля Асель приехала в Грузию из Казахстана на заработки. Некоторое время девушка проживала в его квартире в Рустави.

Задержанного арестовали в собственной квартире в Нур-Султане на основании показаний родственников погибшей девушки. По законодательству Казахстана, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

По данным МВД Казахстана, подозреваемый в совершении тяжкого преступления Мейрбеков задержан и помещен в ИВС. Проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Грузинские телеканалы обнародовали запись предположительно разговора Асель Айтпаевой и Бесика Тордуа, в которой мужской голос оскорбляет девушку и принуждает к самоубийству. На записи слышно также, как мужчина бьет ее. Кроме того, в записи девушка говорит, что ее изнасиловал некий Мурад.

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