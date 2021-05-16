Пожар в лесу на юге Грузии удалось потушить

Пожарные после нескольких часов непрерывной работы смогли предотвратить опасность распространения огня на большой территории

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Пожар, возникший в лесу у села Шока Адигенского муниципалитета на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным Службы, горел нижний ярус хвойного леса - трава и кустарники

Пожарные после нескольких часов непрерывной работы смогли предотвратить опасность распространения огня на большой территории, а затем полностью потушить его. В тушении огня приняли участие девять бригад пожарных.

"Вблизи пожара не было населенного пункта. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, огнем была охвачена территория площадью два гектара.

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