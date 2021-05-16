Разборка с бейсбольными битами в Дманиси - что не поделили местные жители

Противостояние продолжается, несмотря на наступление так называемого комендантского часа, который действует в Грузии с девяти часов вечера

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Конфликт между жителями Дманиси в Квемо Картли перерос в кровавую разборку с применением дубинок и бейсбольных бит.

По данным телеканала "Мтавари архи", конфликт возник по неизвестной причине между жителями Дманиси - этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети. Ситуация накалилась к пяти часам дня. На улице Девятого апреля разгромлен один из торговых объектов.

Противостояние продолжается, несмотря на наступление так называемого комендантского часа, который действует в Грузии с девяти часов вечера.

На кадрах видеонаблюдения, распространенных "Мтавари", видны окровавленные люди. На место прибыли машины патрульной полиции, однако они не вмешиваются в происходящее.

МВД Грузии пока не комментировало инцидент.

Детали и причины противостояния в Дманиси выясняются.

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