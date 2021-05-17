В Греции задержан подозреваемый в убийстве гражданин Грузии

Разбоем и квартирными кражами, как оказалось, занимались члены одной семьи, и во главе этого преступного синдиката стояла мать

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Уроженец Грузии, подозреваемый в убийстве молодой женщины и разбоях, задержан в Греции при попытке покинуть страну, сообщают греческие СМИ.

36-летний мужчина пытался пересечь границу по фальшивому паспорту. Он был задержан на границе с Турцией.

Грузинская эмигрантка, проживающая в Греции, в соцсети пишет, что 7 марта, в одном из районов Афин, Глика-Нера ограбили молодую пару. 20-летняя женщина, недавно родившая ребенка, была задушена на глазах у мужа.

Как пишет Тамар Шанава, грабители приставили оружие и ко лбу новорожденного.

По ее словам, членами криминальной группировки, в основном, были члены одной семьи. Мать обучила своих сыновей воровству, грабежам, и они приносили ей наворованное на съемную квартиру.

Задержанный гражданин Грузии – один из пяти воров этой преступной семейки.

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