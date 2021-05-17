Ситуацию в Дманиси контролирует полиция – депутат

Несколько десятков молодых людей – этнические азербайджанцы и эко-мигранты из Сванети – накануне выясняли отношения на кулаках

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В Дманиси (регион Квемо Картли), где накануне произошла массовая драка между местными жителями, сейчас все спокойно - ситуация контролируется полицией, об этом сообщил журналистам мажоритарный депутат парламента Гоги Мешвелиани.

Накануне в Дманиси произошла массовая драка между молодыми людьми. Есть пострадавшие.

Депутат Гоги Мешвелиани призвал не политизировать случившееся, считая, что это бытовой конфликт.

"Я надеюсь, что все лица, принимавшие участие в инциденте, в кратчайшие сроки будут идентифицированы и привлечены к ответственности. При этом хочу призвать всех воздержаться использовать случившееся в политических или иных целях", – заявил Мешвелиани.

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других поручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг. Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Полиции с трудном удалось разнять дерущихся. Правоохранители изъяли некоторые улики, в том числе и дубинки. Практически всю ночь в отделении местной полиции велся допрос участников конфликта.

По факту начато следствие. Официальную информацию об инциденте в Дманиси МВД Грузии пока не распространило.

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