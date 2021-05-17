Массовая драка в Дманисис: МВД прокомментировало ситуацию

Следственные органы пытаются установить личности "драчунов" и обещают, что все они понесут ответсвенность

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Расследование массовой драки в Дманиси на востоке Грузии (регион Квемо Картли) ведется по статье насилие, заявил журналистам замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Накануне в Дманиси произошла массовая драка между молодыми людьми, есть пострадавшие. По словам замминистра МВД, на данном этапе устанавливаются личности людей, участвующих в драке, полиция продолжает розыскные и следственные действия.

"Что касается инцидента в Дманиси, то скажу, что расследование начато по статье насилие, ведутся оперативно-розыскные и следственные действия, выявляются причастные к произошедшему лица и в отношении них будут приняты соответствующие меры", - сказал Дарахвелидзе.

Он отметил, что все детали будут выяснены в ходе следствия.

"Ведется расследование. Все фактические обстоятельства, которые существуют по этому делу, будут выяснены, и следствие все изучит ", - сказал Дарахвелидзе.

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать пиво в долг. Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей, в ход пошли бейсбольные биты и другие поручные средства.

Депутат Гоги Мешвелиани призвал не политизировать случившееся, считая, что это бытовой конфликт.

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