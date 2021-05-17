Ситуация в Дманиси вновь накалилась – полицейские не могут успокоить толпу

В беспорядках, которые начались в городе с утра, уже участвуют несколько сот человек. Противостоящие стороны используют камни и биты не только в отношении друг друга, но и против полицейских

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ситуация в Дманиси на Востоке Грузии (регион Квемо Картли), где накануне произошли столкновения между местными азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, вновь накалилась.

Этнические азербайджанцы с утра вышли на улицы и требуют извинений и наказания лиц, устроивших вчера массовую драку и разгромивших магазин, принадлежащий азербайджанской семье. Часть молодых людей, вооруженные дубинками, грозили разгромить дома сванов.

Ситуация накалилась после того, как на улице Девятого апреля к участникам акции присоединилась вторая сторона конфликта – эко-мигранты из Сванети. Они также вооружены дубинками. На месте мобилизована полиция. Сотрудники правоохранительных органов пытаются взять ситуацию под контроль. Однако они встретили сопротивление – их закидали камнями. Пострадали несколько человек, в том числе и полицейские.

На месте мобилизованы дополнительные силы полиции.

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Полиции с трудном удалось разнять дерущихся. Правоохранители изъяли некоторые улики, в том числе и дубинки. Практически всю ночь в отделении местной полиции велся допрос участников конфликта.

По факту начато следствие.

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