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Арестованный в наручниках

Жестокое убийство на западе Грузии - суд приговорил обвиняемых к 15 годам тюрьмы

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2526)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210517/251748936/Zhestokoe-ubiystvo-na-zapade-Gruzii---sud-prigovoril-obvinyaemykh-k-15-godam-tyurmy.html

Страшное убийство произошло в Рача Лечхуми – Земо Сванети, в селе Агара Амбролаурского района 22 августа 2020 года

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Кутаисский городской суд признал виновными двух обвиняемых в убийстве 29-летнего Ласо Абутидзе в селе Агара Амбролаурского района (Рача Лечхуми – Земо Сванети), приговорив их к 15 годам лишения свободы, говорится на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно доказательствам, представленным на суде стороной обвинения, выяснилось, что 22 августа 2020 года обвиняемые, будучи в нетрезвом состоянии, задушили Абутидзе. Кроме того, один из обвиняемых избил другого потерпевшего, который пытался помешать преступникам совершить убийство.

Полиция задержала злоумышленников в тот же день. Уголовное дело возбудили по статьям "умышленное убийство, совершенное группой лиц" и " побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему". В отношении обоих суд избрал заключение в качестве меры пресечения.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2526)

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