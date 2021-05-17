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Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года

Ситуация в Дманиси вновь накалилась - агрессивная толпа прорвала кордон полиции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2527)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210517/251749625/Situatsiya-v-Dmanisi-vnov-nakalilas---agressivnaya-tolpa-proravala-kordon-politsii-.html

В Дманиси стянуты дополнительные силы полиции и спецназа, здесь находятся также министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ситуация у въезда в город Дманиси вновь накалилась, агрессивно настроенные люди прорвали кордон полиции и направляются к центру, передает корр. Sputnik Грузия с места событий.

В Дманиси прибыли глава МВД и СГБ Грузии>>

Полиция ограничила въезд и выезд из города несколько часов назад. Попасть в Дманиси можно только по специальным пропускам.

Собравшиеся напали на журналистов Первого канала. Пострадал также корреспондент телеканала "Мтавари архи". Неприкрытую агрессию толпа проявляет и к сотрудникам полиции.

Люди пытаются прорваться к зданию полиции, где содержатся задержанные во время беспорядков.  Они называют себя группой поддержки тех местных жителей, которые находятся в отделении полиции Квемо Картли со вчерашней ночи.

Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Дманиси мобилизованы полицейские силы для установления порядка – МВД Грузии

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

В "горячей точке" находятся глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили. В Дманиси также стянуты дополнительные силы полиции и спецназ.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2527)
Теги:
Конфликт, Дманиси, Грузия

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