Столкновения в Дманиси – стороны пришли к примирению

Все, кто нарушил законодательство, будут наказаны по всей строгости закона, заявил министр внутренних дел

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Представители противоборствующих сторон в Дманиси пришли к согласию, заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари.

По данным СМИ, конфликт произошел между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в воскресенье и разгорелся с новой силой утром в понедельник.

В центре Дманиси в здании мэрии завершилась встреча представителей центральных и местных властей с участниками столкновения.

"То, что произошло вчера, очень печально, и произошло это на бытовой почве. То, что произошла эскалация сегодня - и утром и вечером, было продолжение. Не знаю, что произошло и кто был организатором, но факт, что это все было организовано кем-то. Наверно, на все эти вопросы будут даны ответы. Произошел очень печальный инцидент. Мы одна семья, и так надо жить дальше - все это прекрасно понимают. И все с этим согласны", - заявил Субари журналистам.

Субари заверил, что все конфликтующие стороны будут примерены, и призвал всех не продолжать усугублять ситуацию.

Как заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, все, кто нарушил законодательство, будут наказаны по всей строгости закона. По его словам, по факту инцидента начато расследование и проводятся соответствующие мероприятия.

С минувшей ночи, ситуация в Дманиси накалялась несколько раз. Полиция ограничила въезд и выезд из города, попасть в который можно только по специальным пропускам.

Собравшиеся напали на журналистов и даже проявили агрессию к сотрудникам полиции. Несколько человек попытались прорваться к зданию полиции, где содержатся задержанные во время беспорядков.

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Всю ночь в полиции опрашивали участников конфликта.

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