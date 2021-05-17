Глава МВД Грузии: дополнительные силы полиции останутся в Дманиси

По факту столкновений пока никто не задержан, а несколько человек находятся на опросе в участке в Тбилиси, заявил министр

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Несмотря на то, что конфликт в Дманиси (регион Квемо Картли) исчерпан, а стороны пришли к примирению, дополнительные силы полиции останутся в муниципалитете на всю ночь, заявил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве как местных и центральных властей, так и представителей духовенства.

"Инцидент сегодня исчерпан, обе стороны встретились, примирились, надеюсь, больше не продолжится. Мы в каком-то масштабе оставляем наши полицейские силы, разумеется, дополнительные силы останутся и будет контроль. На сто процентов никто не может сказать, что будет завтра, это может не произойти в Дманиси, а случится в Самегрело, толком в теме не разберешься", - заявил Гомелаури.

Глава МВД отметил, что по факту столкновений пока никто не задержан. Несколько человек находятся на опросе в участке в Тбилиси.

"Их отпустят после того как закончится опрос. Хотя, начато следствие и ведется расследование. Мы пока не знаем сколько человек будут задержаны в будущем. Прямо сейчас, сегодня никто не будет задержан. Они будут опрошены и освобождены", - сообщил Гомелаури.

По информации Гомелаури, полицейские были распределены на 5-6 локациях. В местах, где накалилась ситуация участвовали не жители Дманиси, а приехавшие из Тбилиси, Рустави и других городов.

Кроме того, глава МВД отметил некорректную работу некоторых СМИ, которые на его взгляд целенаправленно сгущали краски.

"Такого не должно происходить. Мы все грузины, этнические азербайджанцы наши граждане, братья. Нельзя освещать конфликт так, якобы рушится страна, в то время как не произошло и 10% всего того, о чем говорили", - отметил министр.

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Всю ночь в полиции опрашивали участников конфликта.

В понедельник утром ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки. Собравшиеся напали на журналистов и даже проявили агрессию к сотрудникам полиции.

МВД пыталось восстановить общественный порядок долгое время, мобилизовав дополнительные силы. Полиция ограничила въезд и выезд из города, попасть в который можно только по специальным пропускам.

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