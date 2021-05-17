00:26 18 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1325
  • 100 RUB4.5918
  • USD3.3979
Поиск
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года

Глава МВД Грузии: дополнительные силы полиции останутся в Дманиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Столкновения в Дманиси (10)
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/11/251749698.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210517/251751970/Glava-MVD-Gruzii-dopolnitelnye-sily-politsii-ostanutsya-v-Dmanisi.html

По факту столкновений пока никто не задержан, а несколько человек находятся на опросе в участке в Тбилиси, заявил министр

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Несмотря на то, что конфликт в Дманиси (регион Квемо Картли) исчерпан, а стороны пришли к примирению, дополнительные силы полиции останутся в муниципалитете на всю ночь, заявил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве как местных и центральных властей, так и представителей духовенства.

Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года - полицейский спецназ
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Столкновения в Дманиси – стороны пришли к примирению

"Инцидент сегодня исчерпан, обе стороны встретились, примирились, надеюсь, больше не продолжится. Мы в каком-то масштабе оставляем наши полицейские силы, разумеется, дополнительные силы останутся и будет контроль. На сто процентов никто не может сказать, что будет завтра, это может не произойти в Дманиси, а случится в Самегрело, толком в теме не разберешься", - заявил Гомелаури.

Глава МВД отметил, что по факту столкновений пока никто не задержан. Несколько человек находятся на опросе в участке в Тбилиси.

"Их отпустят после того как закончится опрос. Хотя, начато следствие и ведется расследование. Мы пока не знаем сколько человек будут задержаны в будущем. Прямо сейчас, сегодня никто не будет задержан. Они будут опрошены и освобождены", - сообщил Гомелаури.

Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ситуация в Дманиси вновь накалилась - агрессивная толпа прорвала кордон полиции

По информации Гомелаури, полицейские были распределены на 5-6 локациях. В местах, где накалилась ситуация участвовали не жители Дманиси, а приехавшие из Тбилиси, Рустави и других городов.

Кроме того, глава МВД отметил некорректную работу некоторых СМИ, которые на его взгляд целенаправленно сгущали краски.

"Такого не должно происходить. Мы все грузины, этнические азербайджанцы наши граждане, братья. Нельзя освещать конфликт так, якобы рушится страна, в то время как не произошло и 10% всего того, о чем говорили", - отметил министр.

 

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Дманиси прибыли глава МВД и СГБ Грузии

Всю ночь в полиции опрашивали участников конфликта.

В понедельник утром ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки. Собравшиеся напали на журналистов и даже проявили агрессию к сотрудникам полиции.

МВД пыталось восстановить общественный порядок долгое время, мобилизовав дополнительные силы. Полиция ограничила въезд и выезд из города, попасть в который можно только по специальным пропускам.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Столкновения в Дманиси (10)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Дманиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео
Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться