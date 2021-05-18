Пожар в Тбилиси – на проспекте Пекина горит общежитие беженцев

На тушении задействованы десять бригад пожарных-спасателей, огонь уже локализован. Жильцы дома эвакуированы

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В эти минуты пожарные тушат пожар на проспекте Пекина, 47 – горит общежитие, в котором компактно проживают вынужденно перемещенные лица.

Как сообщает Первый канал, пожар возник несколько часов назад. На тушении задействованы десять бригад пожарных-спасателей. К этому времени огонь локализован.

По рассказам жильцов, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже. Причиной пожара предположительно стала утечка природного газа из кустарно проведенных систем.

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