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Пожарные спасатели на месте ЧП

Пожар в Тбилиси: пожарные спасли детей из общежития для беженцев

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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На месте происшествия работали 14 пожарно-спасательных групп, к этому времени пожар полностью ликвидирован

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Пожарные-спасатели вывели из охваченного огнем корпуса на проспекте Пекина в Тбилиси детей и эвакуировали людей, сообщается на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в Facebook.

Пожар вспыхнул рано утром 18 мая в общежитии беженцев. По информации пожарных, огонь вспыхнул на пятом этаже 14-этажного здания, после чего распространился на верхние этажи.

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Людей выводили как из подъезда, так и с помощью пожарной лестницы. Параллельно происходили активные работы по тушению огня. На месте происшествия работали 14 пожарно-спасательных групп.

Как отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, была опасность распространения огня на большую площадь, однако благодаря оперативному реагированию пожарных огонь удалось своевременно локализовать. К этому времени пожар в жилом корпусе уже полностью ликвидирован.

Очевидцы в беседе с журналистами рассказывают, что видели женщину, которая спрыгнула с шестого этажа, чтобы спастись от пожара. По их словам, женщина доставлена в больницу.

Что стало причиной пожара – пока не известно. Начато следствие.

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Теги:
Пожар

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