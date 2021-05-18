Ситуация в Дманиси: последние новости

По словам министра внутренних дел пострадавшие в результате столкновений есть, но тяжелые повреждения не получили ни полицейские, ни участники инцидента

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ситуация в Дманиси (регион Квемо Картли) на данный момент стабильная, однако там остаются дополнительные силы полиции, которые контролируют ситуацию.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве местных и центральных властей, а также представителей духовенства. По делу начато следствие. Продолжается допрос участников инцидента.

В Дманиси находился министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, который заявил, что пострадавшие есть, но тяжелые повреждения не получили ни полицейские, ни участники инцидента.

В министерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия приветствуют, что инцидент исчерпан и выразили надежду, что каждый гражданин Грузии вне зависимости от этнического происхождения осознает государственную ответственность для утверждения стабильной, мирной и равноправной среды в стране.

"Важно, чтобы все граждане с осторожностью относились к таким заявлениям, которые в подобных ситуациях могут искусственно накалить положение во вред интересам государства и нашего многоэтнического общества", – говорится в заявлении ведомства.

Муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов, в свою очередь, после встречи с противостоящими сторонами отметил, что они заключили перемирие и конфликт не будет иметь продолжения.

"Я очень рад и счастлив, что по конфликту, начатому на бытовой почве, который мог разжечься, с помощью включенности всех сторон – духовных лиц, государства, населения – достигнуто соглашение. Они простили друг друга, помирились, и это радостно и приветствуется. Мое желание и совет, как духовного лица к местным жителям – беречь друг друга. Я уверен, что наш народ не допустит разжигания конфликта, они всегда за примирение и мирное сожительство", – заявил он.

Беспорядки в Дманиси начались вечером в воскресенье. Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

В понедельник утром ситуация в Дманиси обострилась – на улицах возобновились массовые драки. Собравшиеся напали на журналистов и даже проявили агрессию к сотрудникам полиции.

МВД пыталось восстановить общественный порядок долгое время, мобилизовав дополнительные силы. Полиция ограничила въезд и выезд из города, попасть в который можно только по специальным пропускам.

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