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Скорая помощь 112 едет по вызову

Скончалась женщина, выпавшая с пятого этажа общежития во время пожара в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Пожар вспыхнул рано утром 18 мая в общежитии беженцев, и кроме погибшей женщины в результате него никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Молодая женщина, которая выпала с пятого этажа общежития беженцев в Тбилиси во время пожара, скончалась в больнице, данную информацию подтверждают в клинике имени Хечинашвили.

Пожарные спасатели на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам очевидцев, молодая женщина выпала с пятого этажа после того, как в здании вспыхнул пожар. По неподтвержденным данным, женщина находилась не в той части корпуса, где появился огонь. Непосредственно в результате пожара никто не пострадал.

По факту происшествия начато следствие, и оно установит, женщина случайно выпала с пятого этажа или она спрыгнула.

Пожар вспыхнул рано утром 18 мая в общежитии беженцев. По информации пожарных, огонь вспыхнул на пятом этаже 14-этажного здания, после чего распространился на верхние этажи.

Людей выводили как из подъезда, так и с помощью пожарной лестницы. Параллельно происходили активные работы по тушению огня. На месте происшествия работали 14 пожарно-спасательных групп.

Как отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, была опасность распространения огня на большую площадь, однако благодаря оперативному реагированию пожарных огонь удалось своевременно локализовать. К этому времени пожар в жилом корпусе уже полностью ликвидирован.

Что стало причиной пожара пока не известно. Начато следствие.

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