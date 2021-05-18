Гибель казахстанки в Грузии: еще две девушки могли стать жертвами насилия

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Сестра погибшей в Грузии 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой заявила, что еще две девушки из Казахстана могли стать жертвами ее родственника, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам Айны Айтпаевой, к ее семье анонимно обратились две девушки, которые сказали, что проходящий по делу подозреваемым Мурат Мейрбеков и их приглашал на работу за границей.

"Если бы кто-то чужой ее позвал, мы бы не пустили ее. И она сама бы не поехала. А тут мы понадеялись. Мы думали, что он родственник. И оказалось, не она первая. Еще две девушки откликнулись, писали нам в Instagram", - рассказала Айна Айтпаева.

Асель Айтпаеву нашли мертвой под окнами дома в Грузии, куда она уехала на работу якобы в автосалон, занимающийся перепродажей машин. Перед смертью девушка отправила аудиозапись, которая свидетельствует, что над ней издевались и угрожали.

Асель поехала в Грузию работать по приглашению своего дальнего родственника - мужа двоюродной сестры Мейрбекова. Он сейчас задержан по подозрению в причастности к гибели девушки и ее неоднократном изнасиловании. Также по делу проходят подозреваемыми еще два человека - граждане Казахстана и Грузии.

Казахстан направил следственную группу в Грузию. По некоторым данным, Асель могла стать жертвой торговли людьми.

Ход расследования дела о гибели девушки взяла под своей контроль уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова.

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