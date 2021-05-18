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Судебный молоток

Ворвался в дома и угрожал убить: жителя Грузии отправили за решетку

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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Темы:
Преступность в Грузии (1450)
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Sputnik Грузия
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Ссуд полностью согласился с доказательствами, представленными стороной обвинения

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Сенакский районный суд приговорил к 9 годам тюрьмы мужчину, обвиняемого в разбое при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, 7 августа 2020 года в селе Дзвели Сенаки (Сенакский район, регион Самегрело-Земо Сванети) вооруженный огнестрельным оружием обвиняемый вместе с сообщниками ворвался в дом одного из местных жителей. Члены преступной группы требовали от жильцов дома отдать им деньги и драгоценности, в противном случае угрожали убить. Они забрали из дома мобильный телефон и деньги на сумму в 1527 лари (около 450 долларов).

Правоохранители задержали подсудимого спустя несколько дней. Его признали виновным также по статье – "незаконное ношение и приобретение оружия и боеприпасов".

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Темы:
Преступность в Грузии (1450)

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