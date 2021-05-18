Глава неправительственной организации пытался сжечь себя в Батуми

По словам адвоката, протестующий обращался в следственные органы, чтобы узнать подробности расследования, но на его просьбу ответили отказом

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Глава неправительственной организации "Информационный центр по борьбе с коррупцией" в Батуми Мераб Гогоберидзе попытался сжечь себя в знак протеста, заявил адвокат пострадавшего Заза Папидзе Sputnik Грузия.

По его словам, состояние Гогоберидзе тяжелое и он доставлен в Кутаисский ожоговый центр.

"Против моего клиента финансовой полицией возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Следствие ведется с нарушениями. В адрес Гогоберидзе со стороны следователей не раз звучали угрозы и шантаж", - рассказал Папидзе.

По словам адвоката, Мераб Гогоберидзе не раз пытался встретиться со следователями, чтобы узнать подробности расследования. Каждый раз на его просьбу отвечали отказом.

Детали уголовного дела, возбужденного против Мераба Гогоберидзе, пока не разглашаются.

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