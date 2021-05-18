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Обнаружение контрабанды на границе Грузии

Пресечена попытка ввоза в Грузии крупной контрабанды сигарет

Revenue Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2531)
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Партия безакцизных сигарет была обнаружена при досмотре в грузовике с украинскими номерами, сообщили в Налоговой службы

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Предотвращена попытка ввоза контрабандных сигарет в Грузию через КПП Садахло" (граница с Арменией), сообщает Налоговая служба Минфина.

По данным ведомства, партия безакцизных сигарет была обнаружена при досмотре в грузовике с украинскими номерами.

"Строгий контроль грузов с высокой степенью риска, попадающих на государственную границу Грузии, со стороны Таможенного управления налоговой службы Министерства финансов будет продолжен и в будущем", - говорится в распространенном заявлении.

Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 230 тысяч лари (68 тысяч долларов).

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Темы:
Происшествия в Грузии (2531)
Теги:
Сигареты, Контрабанда, Грузия

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