Пресечена попытка ввоза в Грузии крупной контрабанды сигарет

Партия безакцизных сигарет была обнаружена при досмотре в грузовике с украинскими номерами, сообщили в Налоговой службы

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Предотвращена попытка ввоза контрабандных сигарет в Грузию через КПП Садахло" (граница с Арменией), сообщает Налоговая служба Минфина.

По данным ведомства, партия безакцизных сигарет была обнаружена при досмотре в грузовике с украинскими номерами.

"Строгий контроль грузов с высокой степенью риска, попадающих на государственную границу Грузии, со стороны Таможенного управления налоговой службы Министерства финансов будет продолжен и в будущем", - говорится в распространенном заявлении.

Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 230 тысяч лари (68 тысяч долларов).

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