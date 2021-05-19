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Нацбанк Грузии предупреждает о новом типе мошенничества

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Экономика Грузии (1860)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210519/251764356/Natsbank-Gruzii-preduprezhdaet-o-novom-tipe-moshennichestva.html

Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными и не брать кредиты в организациях с сомнительной репутацией

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил граждан быть острожными с предложением кредитов со стороны иностранных банков и организаций.

По данным регулятора, свои предложения организации и банки предлагают в сообщениях.

Журналисты у здания Тбилисского городского суда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Указанные в сообщении организации не представляют собой подчиняющиеся надзору Нацбанка Грузии организации. Соответственно, существует риск мошенничества со стороны заинтересованных в этой схеме лиц", – говорится в сообщении Нацбанка.

Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными и не брать кредиты в организациях с сомнительной репутацией.

Это уже не первое предупреждение Национального банка Грузии о мошенничестве. Ранее регулятор предупреждал граждан о фейковых страницах банков и мошенничестве по электронной почте.

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Темы:
Экономика Грузии (1860)
Теги:
Национальный банк Грузии, Грузия

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