Нацбанк Грузии предупреждает о новом типе мошенничества

Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными и не брать кредиты в организациях с сомнительной репутацией

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил граждан быть острожными с предложением кредитов со стороны иностранных банков и организаций.

По данным регулятора, свои предложения организации и банки предлагают в сообщениях.

"Указанные в сообщении организации не представляют собой подчиняющиеся надзору Нацбанка Грузии организации. Соответственно, существует риск мошенничества со стороны заинтересованных в этой схеме лиц", – говорится в сообщении Нацбанка.

Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными и не брать кредиты в организациях с сомнительной репутацией.

Это уже не первое предупреждение Национального банка Грузии о мошенничестве. Ранее регулятор предупреждал граждан о фейковых страницах банков и мошенничестве по электронной почте.

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