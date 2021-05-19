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Пограничная полиция МВД Грузии. Задержание нарушителей

В Грузии задержаны иностранцы за попытку незаконного пересечения границы

photo : courtesy of MIA Border Police of Georgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
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Из Грузии в Турцию окольными путями пытались перейти граждане Ганы и Конго. Им грозит до пяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Двое иностранцев задержаны сотрудниками пограничной полиции Грузии при попытке незаконного пересечения государственной границы, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта пытались перейти из Грузии в Турцию.

По информации МВД, по факту задержан один гражданин Республики Гана и один гражданин Республики Конго.

Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц". Задержанным грозит лишение свободы сроком от четырех до пяти лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
Теги:
МВД Грузии, Грузия

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