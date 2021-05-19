Сильный ветер в Гурии – без электричества остались несколько сел

На западе Грузии не стихает сильный ветер – на этот раз он обрушился на Ланчхутский район в Гурии. Повреждены дома местных жителей, линии электропередачи, повалены деревья

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в Гурии – без электроэнергии осталась часть местного населения, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу мэрии Ланчхути.

В селах Ацана, Шухути, Чибати, Чочхати Ланчхутского муниципалитета повреждены крыши жилых домов, ветер повалил деревья, повреждены линии электропередачи.

По информации мэра Ланчхути Александре Саришвили, к этому времени электроэнергию не получают жители Ланчхути и еще нескольких сел.

"Представители мэрии, спасательные бригады, а также служба Energo Pro Gеorgia продолжают работу. Специальная комиссия подсчитывает ущерб. Муниципалитет по возможности окажет помощь населению", – заявил Саришвили.

Несколько дней назад ливень и сильный ветер создали проблемы жителям Чохатаурского района в Гурии. В муниципалитете пострадали четыре села. Здесь были повреждены линии электропередач. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.

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