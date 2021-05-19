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Сильный ветер повалил деревья в центре Зугдиди

Сильный ветер в Гурии – без электричества остались несколько сел

photo: courtesy of Besik Pipia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210519/251766235/Silnyy-veter-v-Gurii---bez-elektrichestva-ostalis-neskolko-sel.html

На западе Грузии не стихает сильный ветер – на этот раз он обрушился на Ланчхутский район в Гурии. Повреждены дома местных жителей, линии электропередачи, повалены деревья

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в Гурии – без электроэнергии осталась часть местного населения, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу мэрии Ланчхути.

Гроза с сильным ветром и дождем прошла в Новосибирске
© photo: Sputnik / Valery Titievsky
Сильный дождь и ветер создали проблемы на западе Грузии

В селах Ацана, Шухути, Чибати, Чочхати Ланчхутского муниципалитета повреждены крыши жилых домов, ветер повалил деревья, повреждены линии электропередачи.

По информации мэра Ланчхути Александре Саришвили, к этому времени электроэнергию не получают жители Ланчхути и еще нескольких сел.

"Представители мэрии, спасательные бригады, а также служба Energo Pro Gеorgia продолжают работу. Специальная комиссия подсчитывает ущерб. Муниципалитет по возможности окажет помощь населению", – заявил Саришвили.

Несколько дней назад ливень и сильный ветер создали проблемы жителям Чохатаурского района в Гурии. В муниципалитете пострадали четыре села. Здесь были повреждены линии электропередач. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
Теги:
Погода, Гурия, Грузия

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