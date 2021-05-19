12:17 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1411
  • 100 RUB4.6003
  • USD3.3899
Поиск
Спасательная операция в горах Сванети

Спасатели доставили двух человек на вертолете в больницу из высокогорного села Омало

photo : press-service of the Emergency Management Service of Georgia
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/03/251635596.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210519/251766414/Spasateli-dostavili-dvukh-chelovek-na-vertolete-v-bolnitsu-iz-vysokogornogo-sela-Omalo.html

Экстренная госпитализация потребовалась американскому фотографу и одному из местных пастухов – они благополучно и своевременно были доставлены в больницу

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинские спасатели вывезли двух человек, нуждающихся в госпитализации, на вертолете из высокогорного села Омало Ахметского муниципалитета (регион Кахети), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

В Центр управления общественной безопасности "112" поступила сообщение, что в селе Омало вместе с пастухами находится фотограф – гражданин США, который болен и нуждался в госпитализации. Помощь спасателей потребовалась также и одному из пастухов – 61-летнему мужчине также требовалась срочная медицинская помощь.

Из-за отсутствия автомобильной дороги в указанных местах, на сообщение выехала группа экстренного реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями

Спасатели направились из Тбилиси в сторону села Омало на вертолете пограничной полиции МВД Грузии. К этому времени оба граждан доставлены в медицинское учреждение, где им соответствующую помощь окажут врачи.

Село Омало считается центром высокогорного края Тушети, добраться туда можно по дороге, которая считается самой сложно и опасной не только в Грузии, но и в Европе. Из-за труднодоступности региона, в экстренных случаях, как этот, туда направляется вертолет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2535)
Теги:
Тушети, Спасатели, происшествия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться