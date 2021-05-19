Спасатели доставили двух человек на вертолете в больницу из высокогорного села Омало

Экстренная госпитализация потребовалась американскому фотографу и одному из местных пастухов – они благополучно и своевременно были доставлены в больницу

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинские спасатели вывезли двух человек, нуждающихся в госпитализации, на вертолете из высокогорного села Омало Ахметского муниципалитета (регион Кахети), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

В Центр управления общественной безопасности "112" поступила сообщение, что в селе Омало вместе с пастухами находится фотограф – гражданин США, который болен и нуждался в госпитализации. Помощь спасателей потребовалась также и одному из пастухов – 61-летнему мужчине также требовалась срочная медицинская помощь.

Из-за отсутствия автомобильной дороги в указанных местах, на сообщение выехала группа экстренного реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями

Спасатели направились из Тбилиси в сторону села Омало на вертолете пограничной полиции МВД Грузии. К этому времени оба граждан доставлены в медицинское учреждение, где им соответствующую помощь окажут врачи.

Село Омало считается центром высокогорного края Тушети, добраться туда можно по дороге, которая считается самой сложно и опасной не только в Грузии, но и в Европе. Из-за труднодоступности региона, в экстренных случаях, как этот, туда направляется вертолет.

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