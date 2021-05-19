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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

К следствию по делу о гибели казашки подключаются специалисты из Казахстана

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1451)
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Казахские следователи будут работать вместе с грузинскими коллегами и искать доказательства вины своего соотечественника, обвиняемого в торговле людьми

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. К расследованию гибели в Грузии гражданки Казахстана Асель Айтпаевой подключаются казахские следователи.

Они уже в Тбилиси, сообщает Rustavi 2.

Казахские следователи займутся поиском улик против задержанного в Казахстане родственника погибшей Мурада Мейрбекова, которого на родине обвиняют в торговле людьми, а в Грузии – в изнасиловании погибшей.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
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Мейрбеков был арестован в Казахстане 16 мая и заключен под стражу. Накануне суд Нур-Султана избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток. Мейрбекова обвиняют в торговле людьми. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Асель Айтпаева приехала в Грузию по приглашению своего дальнего родственника – мужа двоюродной сестры Мейрбекова, якобы для работы в автосалоне по перепродажей машин.

5 мая ее нашли мертвой у своего дома в Тбилиси. Перед смертью девушка отправила аудиозапись, которая свидетельствует, что над ней издевались и угрожали. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Ход расследования дела о гибели девушки взяла под своей контроль уполномоченная по правам человека Казахстана Эльвира Азимова.

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Темы:
Преступность в Грузии (1451)
Теги:
Следствие, Казахстан, Грузия

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