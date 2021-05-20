В Тбилиси в одном из подвалов производили фальсифицированные дезинфицирующие средства

Предпринимателям, пытавшимся нажиться на пандемии, за обман покупателей грозит лишение свободы сроком до трех лет

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии выявила факт фальсификации дезинфицирующих средств.

Следствие ведется по статье "Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей". Задержанным грозит до трех лет тюрьмы.

По данным ведомства, в ходе следствия было установлено, что руководитель одной из разоблаченных компаний в Тбилиси в подвальном помещении устроил кустарный цех, где систематически готовились, расфасовывались и продавались в контейнерах разной емкости дезинфицирующие средства.

"По данным химических экспертиз, дезинфицирующие средства были низкого качества и не содержали веществ, указанных на его этикетке", – говорится в сообщении.

На основании решения суда были произведены контрольные закупки и проведен обыск, в результате которого было изъято большое количество фальсифицированных дезинфицирующих средств.

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