12:46 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Задержание преступника

В Тбилиси в одном из подвалов производили фальсифицированные дезинфицирующие средства

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1452)
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250706284.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251776043/V-Tbilisi-v-odnom-iz-podvalov-proizvodili-falsifitsirovannye-dezinfitsiruyuschie-sredstva.html

Предпринимателям, пытавшимся нажиться на пандемии, за обман покупателей грозит лишение свободы сроком до трех лет

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии выявила факт фальсификации дезинфицирующих средств.

Следствие ведется по статье "Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей". Задержанным грозит до трех лет тюрьмы.

По данным ведомства, в ходе следствия было установлено, что руководитель одной из разоблаченных компаний в Тбилиси в подвальном помещении устроил кустарный цех, где систематически готовились, расфасовывались и продавались в контейнерах разной емкости дезинфицирующие средства.

"По данным химических экспертиз, дезинфицирующие средства были низкого качества и не содержали веществ, указанных на его этикетке", – говорится в сообщении.

На основании решения суда были произведены контрольные закупки и проведен обыск, в результате которого было изъято большое количество фальсифицированных дезинфицирующих средств.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1452)
Теги:
преступность, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться