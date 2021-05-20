14:21 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Задержанный сотрудниками преступник

Один из самых влиятельных грузинских воров в законе задержан на Украине

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1453)
7720
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251779014.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251777846/Odin-iz-samykh-vliyatelnykh-gruzinskikh-vorov-v-zakone-zaderzhan-na-Ukraine.html

По поимке Лаши Джачвлиани по кличке Лаша Сван и еще одного криминального авторитета по кличке Умка была проведена масштабная спецоперация

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. На Украине задержали грузинского криминального авторитета Лашу Джачвлиани по прозвищу Лаша Сван, который считается одним из самых влиятельных "воров в законе", об этом написал в своем Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе масштабной спецоперации также задержан еще один криминальный авторитет по прозвищу Умка.

Криминальный авторитет
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
В греческой тюрьме скончался один из самых влиятельных грузинских воров в законе

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью – полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" на Украине", – написал Аваков.

По распространенной информации, Лашу Свана задержали в одном из отелей города, а Умку арестовали в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну.

Как отмечается в сообщении на сайте МВД Украины, правоохранители установили все сферы их деятельности и связи.

"Эти лица контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и создавали дополнительные угрозы безопасности граждан", – говорится в сообщении.

Известно, что Умка был коронован в 2014 году, а Лаша Сван – "вор в законе" с 1995-го года. Они получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Умка и Лаша Сван считались одними из самых влиятельных "воров в законе" на Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1453)
Теги:
Вор в законе, Украина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться