Один из самых влиятельных грузинских воров в законе задержан на Украине

По поимке Лаши Джачвлиани по кличке Лаша Сван и еще одного криминального авторитета по кличке Умка была проведена масштабная спецоперация

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. На Украине задержали грузинского криминального авторитета Лашу Джачвлиани по прозвищу Лаша Сван, который считается одним из самых влиятельных "воров в законе", об этом написал в своем Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе масштабной спецоперации также задержан еще один криминальный авторитет по прозвищу Умка.

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью – полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" на Украине", – написал Аваков.

По распространенной информации, Лашу Свана задержали в одном из отелей города, а Умку арестовали в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну.

Как отмечается в сообщении на сайте МВД Украины, правоохранители установили все сферы их деятельности и связи.

"Эти лица контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и создавали дополнительные угрозы безопасности граждан", – говорится в сообщении.

Известно, что Умка был коронован в 2014 году, а Лаша Сван – "вор в законе" с 1995-го года. Они получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Умка и Лаша Сван считались одними из самых влиятельных "воров в законе" на Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

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