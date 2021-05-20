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Полицейские на месте преступления

Гибель гражданки Казахстана: в Грузию приехали казахстанские следователи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1454)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251780963/Gibel-grazhdanki-Kazakhstana-v-Tbilisi-kazakhstanskie-sledovateli-provodyat-rassledovanie.html

По одной из версий, 26-летняя девушка из Казахстана покончила жизнь самоубийством, не вынеся постоянного насилия и унижения

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Прибывшие в Грузию казахстанские следователи опрашивают фигурантов по делу о гибели гражданки Казахстана Асель А. в рамках своего расследования.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
© Sputnik / Alex Shlamov
К следствию по делу о гибели казашки в Грузии подключаются специалисты из Казахстана

Следователи из Казахстана прибыли в Грузию для расследования дела о торговле людьми, в чем обвиняется Мурад М., который также фигурирует обвиняемым в деле Асель А. Он задержан 16 мая в Нур-Султане. В Грузии он обвиняется в двух эпизодах изнасилования Асель А.

Сначала следователи допросят обвиняемого в доведении до самоубийства и изнасиловании девушки Бесика Тордуа, а после владельца фирмы, тоже гражданина Казахстана, в которой работала Асель А.

Адвокат последнего Майя Устарашвили уверяет, что ее клиент не имеет никакого отношения к торговле людьми.

"Этот человек сам является пострадавшим. Он открыл компанию в Грузии и честно работал, не совершая преступлений. С Асель А. и Мурадом М. он познакомился случайно. Он уже представил все детали грузинским следователям", - сказала Устарашвили.

Версию о торговле людьми выдвинула семья девушки. По их версии, родственники, у которых жила Асель А., продали девушку Мураду М.

Гражданку Казахстана Асель А. обнаружили мертвой у своего дома в Тбилиси 5 мая. Следствие установило, что до гибели девушку несколько раз избивали и насиловали.

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Темы:
Преступность в Грузии (1454)
Теги:
Доведение до самоубийства, Казахстан, Грузия

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