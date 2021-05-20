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Скорая помощь 112 на месте вызова

Трагедия в Гурии – старшеклассница покончила жизнь самоубийством

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
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Sputnik Грузия
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Что вынудило девочку, которую воспитывали отец с бабушкой, пойти на этот крайний шаг и расстаться с жизнью, неизвестно

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik.  Ученица 11-го класса покончила жизнь самоубийством в Западной Грузии - трагедия произошла в селе Квиани Ланчхутского района в Гурии, об этом сообщает ИА "Новости Грузия" со ссылкой на уполномоченного села Гигу Долидзе.

По словам Долидзе, девочка жила вместе с отцом и бабушкой. Трагедия произошла днем 20 мая. Что вынудило девочку пойти на такой шаг, родные сказать не могут.

В МВД Грузии по этому факту пока никаких комментариев не делают.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
Теги:
Доведение до самоубийства, Гурия, Грузия

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