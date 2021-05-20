Склад мебели горит в Тбилиси

В данный момент полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускает туда местных жителей и журналистов, на месте работают 13 бригад пожарных-спасателей

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Склад подержанной мебели загорелcя в Тбилиси в районе ТЭВЗ, сообзали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Sputnik Грузия.

"Пожар уже локализован, погибших и пострадавших - нет", - заявили в Службе.

По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв баллона с газом.

В данный момент полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускает туда местных жителей и журналистов. На месте работают 13 бригад пожарных-спасателей.

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