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Пожар в мебельном цеху в Тбилиси

Склад мебели горит в Тбилиси

Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251784461/Sklad-mebeli-gorit-v-Tbilisi.html

В данный момент полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускает туда местных жителей и журналистов, на месте работают 13 бригад пожарных-спасателей

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Склад подержанной мебели загорелcя в Тбилиси в районе ТЭВЗ, сообзали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Sputnik Грузия.

"Пожар уже локализован, погибших и пострадавших - нет", - заявили в Службе. 

По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв баллона с газом.

В данный момент полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускает туда местных жителей и журналистов. На месте работают 13 бригад пожарных-спасателей.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Тбилиси, Грузия

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