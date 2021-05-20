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Волк в лесу

Волк напал на мужчину на востоке Грузии

photo: Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251784646/Volk-napal-na-muzhchinu-na-vostoke-Gruzii.html

Мужчина отделалася легким испугом и небольшими царапинами

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Волк покусал мужчину средних лет в окрестностях города Рустави (в 30 километрах от Тбилиси), сообщает местное агентство InfoRustavi.

По словам врача Центральной больницы Рустави Ираклия Джангулашвили, мужчина обратился за медицинской помощью лишь спустя два-три дня после происшествия.

"Рану обработали йодом, и перевязка не понадобилось. Были царапины от лап. Не могу сказать, почему он раньше не обратился к нам", - заявил Джангулашвили.

На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо специальное разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.

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