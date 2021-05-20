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Последний звонок в школе 20 мая 2021 года

Скандал в школах Грузии: выпускники расписали сорочки криминальной символикой

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
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В Грузии принадлежность к воровскому миру, так же как и обращение к ворам в законе за помощью, является преступлением

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии разразился скандал по поводу надписей на рубашках выпускников школ, популяризирующих воровской мир.

Ученики сразу нескольких школ Тбилиси и Рустави появились на последнем звонке с надписями на сорочках "Жизнь ворам" и "воровскими звездами" и попали в объективы камер.

Последний звонок в школе 20 мая 2021 года
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Последний звонок в школе 20 мая 2021 года

В Грузии принадлежность к воровскому миру, так же как и обращение к ворам в законе за помощью, является преступлением.

Сами ученики утверждали, что это просто шутка, а не популяризация воровского мира.

Последний звонок в школе 20 мая 2021 года
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Последний звонок в школе 20 мая 2021 года

Между тем, камеры в одной из таких школ накануне во время встречи главы Службы приставов школ с учениками зафиксировали аналогичную надпись на доске.

Министерство образования никак не комментировало эту ситуацию.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2537)
Теги:
Выпускники, Школа, Воровское сообщество, Грузия

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