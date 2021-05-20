Пожар в столярном цехе в Тбилиси потушен

Была опасность распространения огня на соседние жилые дома, но пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Пожар в столярной мастерской на улице Монадире №14 в районе Темка (окраина Тбилиси) ликвидирован, сообщил журналистам глава городской службы по чрезвычайным ситуациям Отар Кереселидзе журналистам.

В целях безопасности, полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускала туда местных жителей и журналистов. Была опасность распространения огня на соседние жилые дома. Но пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар.

В тушении огня участвовало 14 бригад пожарных-спасателей.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. По одной из версий СМИ, это взрыв баллона с газом.

В результате пожара никто не пострадал.

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