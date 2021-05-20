22:06 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Тушение пожара в Тбилиси

Пожар в столярном цехе в Тбилиси потушен

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2539)
144 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251785423.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210520/251785462/Pozhar-v-stolyarnom-tsekhe-v-Tbilisi-potushen.html

Была опасность распространения огня на соседние жилые дома, но пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Пожар в столярной мастерской на улице Монадире №14 в районе Темка (окраина Тбилиси) ликвидирован, сообщил журналистам глава городской службы по чрезвычайным ситуациям Отар Кереселидзе журналистам.

В целях безопасности, полиция оцепила территорию рядом с цехом и не пускала туда местных жителей и журналистов. Была опасность распространения огня на соседние жилые дома. Но пожарным удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар.

В тушении огня участвовало 14 бригад пожарных-спасателей.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. По одной из версий СМИ, это взрыв баллона с газом.

В результате пожара никто не пострадал.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2539)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Книга о жизни: новый роман Анастасии Хатиашвили - видео
Что надо успеть до смерти: новый роман грузинской писательницы – видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться