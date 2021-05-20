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Руки в наручниках. Задержание преступника

Франция передала Грузии еще одного виновного в громком убийстве

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1455)
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Экстрадированный преступник разыскивался по красному циркуляру Интерпола с 2018 года, заявили в прокуратуре

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Власти Франции передали Грузии еще одного виновного в убийстве семьи Минасян в Тбилиси в 1994 году, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Это уже второй виновный по этому делу, переданный Грузии Францией за последнее время.

По данным ведомства, экстрадированный преступник разыскивался по красному циркуляру Интерпола с 2018 года.

Фасад здания прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Франция передала Грузии еще одного обвиняемого в громком убийстве 90-х

Он осужден по делу об убийстве супругов - Нешана и Флоры Минасян, а также их сына Вазгена и ранении их дочери Гаяне на глазах супруги Вазгена Минасяна и его малолетнего ребенка в январе 1994 года. О раскрытии данного преступления МВД Грузии сообщило в сентябре 2011 года.

По данным следствия, 18 января 1994 года группа из семи человек похитила Вазгена Минасяна и освободила его только после оплаты выкупа в размере 75 тысяч долларов. Однако спустя несколько дней было принято решение убить семью Минасян, чтобы скрыть факт похищения.

Полиции удалось сразу задержать трех из семи обвиняемых, еще один к тому времени скончался, остальным троим удалось скрыться к тому времени. На сегодняшний день в розыске остается один обвиняемый.

По данным прокуратуры, он проведет в тюрьме семь с половиной лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1455)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Экстрадиция, Франция, Грузия

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