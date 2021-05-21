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Ограбление сотрудника банка в Аджарии – обвиняемых отправили за решетку

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Преступность в Грузии (1456)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210521/251792209/Ograblenie-sotrudnika-banka-v-Adzharii--obvinyaemykh-otpravili-za-reshetku.html

Двое молодых людей за дерзкое разбойное нападение осуждены один на девять, а второй – на семь лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Хелвачаурский районный суд признал виновными обвиняемых в разбойном нападении на сотрудника Liberty Bank в Шуахеви (Аджария) и приговорил их к девяти и семи годам тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Молоток судьи в зале судебных заседаний
© photo: Sputnik / Andrei Starostin
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В результате судебного разбирательства было установлено, что 16 августа 2020 года обвиняемые напали на кассира-оператора Liberty Bank, физически расправились с ним и, угрожая ножом, отняли 7 362 лари.

Полиция задержала молодых людей в тот же день по горячим следам. В машине у них нашли похищенные деньги и оружие.

Следствие велось по статье "Разбой, совершенный группой лиц".

Суд полностью признал виновными молодых людей и приговорил одного из них к семи годам тюрьмы. Для второго суд избрал наказание в качестве лишения свободы на два года больше, так как для него это не первое нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи.

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Темы:
Преступность в Грузии (1456)
Теги:
Суд, Аджария, криминал, Грузия

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