Грузинские моряки стали жертвами мошенничества? МВД ведет следствие

За трудоустройство на суда турецкая компания собрала с моряков по 1,5 тысячи долларов, но обязательств не выполнила

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту возможного присвоения денег батумских моряков мошенническим путем.

Следствие ведется по статье "мошенничество", наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Как сообщают в МВД, уголовное дело также возбуждено по статье "насилие" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года) в связи с инцидентом в офисе компании Besiktas Group в Батуми.

Накануне члены семей батумских моряков ворвались в здание офиса и повредили инвентарь компании, также нанесли физическое оскорбление находящимся на месте сотрудникам компании.

Они обвиняли компанию в мошенничестве и в присвоении денег и требовали соответствующего реагирования. Семьи батумских моряков также устроили акцию протеста у главного управления полиции.

По словам протестующих, в течение месяца компания обещала 90 морякам трудоустроить их на суда и отправить в рейс, но за услуги потребовали по 1,5 тысячи долларов с каждого.

Некоторые перечислили часть суммы, а некоторые - полную сумму на счет компании. Моряки должны были отправиться в рейс в четверг, 20 мая.

Транспортировку моряков в Стамбул должна была обеспечить турецкая сторона, где им официально должны были оформить контракты и распределить по кораблям. Однако автобус не встретил моряков на таможне, а представители компании не вышли на контакт.

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